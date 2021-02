Renzi: è il momento dei costruttori, sostenere Draghi. Crimi: M5s non lo voterà. Maggioranza da costruire (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'ex presidente della Bce è al Quirinale a colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La carta Draghi giocata dal capo dello Stato dopo il nulla di fatto dell'esploratore' Roberto Fico è l'ultima prima della deriva elettorale, ma scuote la politica. Nel M5s si adombra la possibilità di una spaccatura interna. Per Meloni «è meglio il voto», Salvini avverte: «No pregiudizi su Draghi ma orizzonte è voto». Apre Forza Italia, che ricorda la “stima antica” tra Berlusconi e l'ex presidente della Bce. Renzi plaude a Mattarella. Zingaretti attacca Iv e dichiara che il Pd è «pronto al confronto per il bene del Paese» Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'ex presidente della Bce è al Quirinale a colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La cartagiocata dal capo dello Stato dopo il nulla di fatto dell'esploratore' Roberto Fico è l'ultima prima della deriva elettorale, ma scuote la politica. Nel M5s si adombra la possibilità di una spaccatura interna. Per Meloni «è meglio il voto», Salvini avverte: «No pregiudizi suma orizzonte è voto». Apre Forza Italia, che ricorda la “stima antica” tra Berlusconi e l'ex presidente della Bce.plaude a Mattarella. Zingaretti attacca Iv e dichiara che il Pd è «pronto al confronto per il bene del Paese»

