Regolamento Mondiale per Club 2020: cosa succede in caso di pareggio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Al via il Mondiale per Club 2020 in Qatar: questo il Regolamento per quanto riguarda gli scenari in caso di pareggio. Partecipano Bayern Monaco, Palmeiras, Al-Ahly, Ulsan Hyundai, Tigres e Al-Duhail. Se al termine delle sfide del secondo turno, delle semifinali o delle varie finali per decretare le posizioni delle sei squadre partecipanti dovesse configurarsi una situazione di parità, scatta la solita formula canonica di queste circostanze, vale a dire i due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno e, qualora lo stallo dovesse persistere, i calci di rigore. IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI SportFace.

