REGOLAMENTO F1 2021: bandiere, penalità e gomme, tutto quello che c’è da sapere (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Mondiale 2021 di Formula 1 partirà a fine marzo da Sakhir. Sarà il Gran Premio del Bahrain ad aprire la nuova stagione ancora condizionata dal Covid che per il secondo anno di fila non potrà dar vita al classico appuntamento inaugurale in Australia. Una stagione incerta, ricca di dubbi ma altrettanto spettacolare e interessante grazie al mercato piloti che ha portato in Ferrari Carlos Sainz, in Red Bull Sergio Perez e in McLaren Daniel Ricciardo oltre al debutto di Mick Schumacher in Haas e a tante altre novità. CALENDARIO MONDIALE 2021: ECCO TUTTE LE 23 GARE IN PROGRAMMA Ciò che non è cambiato, però, è il REGOLAMENTO sportivo che a differenza di quello tecnico (dove ad esempio è stato bandito il DAS utilizzato da Mercedes), ha mantenuto gli stessi principi della passata stagione. Unica variazione la diminuzione del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Mondialedi Formula 1 partirà a fine marzo da Sakhir. Sarà il Gran Premio del Bahrain ad aprire la nuova stagione ancora condizionata dal Covid che per il secondo anno di fila non potrà dar vita al classico appuntamento inaugurale in Australia. Una stagione incerta, ricca di dubbi ma altrettanto spettacolare e interessante grazie al mercato piloti che ha portato in Ferrari Carlos Sainz, in Red Bull Sergio Perez e in McLaren Daniel Ricciardo oltre al debutto di Mick Schumacher in Haas e a tante altre novità. CALENDARIO MONDIALE: ECCO TUTTE LE 23 GARE IN PROGRAMMA Ciò che non è cambiato, però, è ilsportivo che a differenza ditecnico (dove ad esempio è stato bandito il DAS utilizzato da Mercedes), ha mantenuto gli stessi principi della passata stagione. Unica variazione la diminuzione del ...

brandobenifei : Oggi abbiamo finalmente chiuso l'accordo sul regolamento del #FondoSocialeEuropeoPlus per il periodo 2021-2027: qua… - condominio24 : Il regolamento condominiale non è fonte normativa - Ilikepuglia : Omicidio Domenico Capriati, tre arresti a Bari: 'Regolamento di conti tra clan' - Codacons : RT @rep_roma: Roma, la disfida dei pini: nuovo Regolamento del verde li mette a rischio. 'Sono la storia, non un pericolo' [di Paolo Boccac… - rep_roma : Roma, la disfida dei pini: nuovo Regolamento del verde li mette a rischio. 'Sono la storia, non un pericolo' [di Pa… -