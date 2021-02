Regione Lazio, approvata la pillola abortiva RU486 al di fuori del ricovero ospedaliero (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ arrivata l’approvazione dalla Regione Lazio per la somministrazione della pillola abortiva RU486 anche al di fuori del ricovero ospedaliero. Sono state così recapitate le linee di indirizzo del Ministero della Salute per garantire alle donne la possibilità di scelta ‘tra regime di ricovero e regime ambulatoriale’. Nella pratica le donne potranno scegliere se interrompere la gravidanza in regime di day hospital oppure in ambulatorio (compresi i consultori). Leggi anche: ‘Il corpo di mio figlio non è il mio, sopprimerlo non è una mia scelta’: a Roma ritornano i manifesti contro l’aborto ‘Oggi raccogliamo i primi frutti di questa battaglia‘. Ad annunciare la notizia sono Marta Bonafoni e Alessandro Capriccioli, rispettivamente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ arrivata l’approvazione dallaper la somministrazione dellaanche al didel. Sono state così recapitate le linee di indirizzo del Ministero della Salute per garantire alle donne la possibilità di scelta ‘tra regime die regime ambulatoriale’. Nella pratica le donne potranno scegliere se interrompere la gravidanza in regime di day hospital oppure in ambulatorio (compresi i consultori). Leggi anche: ‘Il corpo di mio figlio non è il mio, sopprimerlo non è una mia scelta’: a Roma ritornano i manifesti contro l’aborto ‘Oggi raccogliamo i primi frutti di questa battaglia‘. Ad annunciare la notizia sono Marta Bonafoni e Alessandro Capriccioli, rispettivamente ...

