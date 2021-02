Regali beauty di San Valentino romantici ed economici fai da te (Di giovedì 4 febbraio 2021) Se le idee regalo per San Valentino scarseggiano, perché non creare un pensiero romantico fai da te? È facile realizzare a mano degli oggetti che faranno felice lei, lui o saranno divertenti da usare in coppia, per una serata di coccole per due. Un bagno caldo con sali aromatici ed inebrianti, una doccia di coppia con uno scrub per una pelle liscia e morbida da accarezzare o un rituale spa direttamente a casa, non male no? O magari un bel massaggio rilassante o uno scrub labbra per baci dolci e divertenti. Vediamo insieme come realizzare questi Regali di San Valentino fai da te economici. I sali da bagno profumati, perfetti per un bagno rilassante da soli o in coppia I sali da bagno sono un regalo di San Valentino veloce da realizzare ma soprattutto a basto costo. Vi basterà procurarvi un barattolo ... Leggi su dilei (Di giovedì 4 febbraio 2021) Se le idee regalo per Sanscarseggiano, perché non creare un pensiero romantico fai da te? È facile realizzare a mano degli oggetti che faranno felice lei, lui o saranno divertenti da usare in coppia, per una serata di coccole per due. Un bagno caldo con sali aromatici ed inebrianti, una doccia di coppia con uno scrub per una pelle liscia e morbida da accarezzare o un rituale spa direttamente a casa, non male no? O magari un bel massaggio rilassante o uno scrub labbra per baci dolci e divertenti. Vediamo insieme come realizzare questidi Sanfai da te. I sali da bagno profumati, perfetti per un bagno rilassante da soli o in coppia I sali da bagno sono un regalo di Sanveloce da realizzare ma soprattutto a basto costo. Vi basterà procurarvi un barattolo ...

