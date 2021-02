“Reazioni allergiche al vaccino Pfizer anche gravi” L’Italia è prima in Europa

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Banca dati europea delle segnalazioni di sospetteavverse ha pubblicato una serie di grafici da cui risulta questo singolareto del: siamo il Paese dell’Ue dove maggiormente si stanno verificandoai vaccini anti-Covid. E ora le questioni sono due: o siamo i soli a segnale leoppure c’è un problema molto serio. Dai piani alti della nostra politica, presa a spartirsi le poltrone, nessuna notizia. Come riporta Il Messaggero, “alla data del 30 gennaio, su 26.849 eventi avversi aldi/BioNtech ben 8.741 casi, di cui 7.811 classificati, si sarebbero verificati in Italia, oltre il 32%”.Intanto il presidente del consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ...

Ultime Notizie dalla rete : Reazioni allergiche

Il Gazzettino

... è il Paese dell'Ue dove maggiormente si stanno verificandoai vaccini anti - Covid. Per la precisione, alla data del 30 gennaio, su 26.849 eventi avversi al vaccino di Pfizer/...Stimolano la crescita dei capelli Previene le. I pettini in plastica o metallo possono causare irritazioni osul cuoio capelluto. Sono più delicate e non ...I casi sono due: o l'Italia è il paese dove si registra il maggior numero di reazioni al vaccino anti-Covid della Pfizer, dalla semplice febbre post ...L’autorità statale per il controllo dei farmaci (ŠÚKL) della Slovacchia ha segnalato fino a lunedì 453 sospette reazioni avverse al vaccino COVID-19 nel paese, 25 delle quali sono state ...