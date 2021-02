Real Madrid, la cessione di Vinicius per far respirare le casse del club (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un rapporto con i compagni non esaltante - almeno secondo diversi rumors - e un rendimento al di sotto delle aspettative, starebbero portando il Real Madrid ad una decisione importante in ottica cessioni. In estate potrebbe essere lasciato partire Vinicius Jr.Real Madrid: addio Vinicius per il bilanciocaption id="attachment 827355" align="alignnone" width="675" Vinicius (getty images)/captionSecondo quanto si apprende da diversi media spagnoli tra cui AS, l'attaccante del Real Madrid Vinicius Junior si troverebbe in una posizione davvero scomoda con il club che avrebbe intenzione di sacrificarlo sul mercato per "far respirare" le casse della società.L'attaccante ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un rapporto con i compagni non esaltante - almeno secondo diversi rumors - e un rendimento al di sotto delle aspettative, starebbero portando ilad una decisione importante in ottica cessioni. In estate potrebbe essere lasciato partireJr.: addioper il bilanciocaption id="attachment 827355" align="alignnone" width="675"(getty images)/captionSecondo quanto si apprende da diversi media spagnoli tra cui AS, l'attaccante delJunior si troverebbe in una posizione davvero scomoda con ilche avrebbe intenzione di sacrificarlo sul mercato per "far" ledella società.L'attaccante ...

