Real Madrid e Ramos sono sempre più lontani. E c'è Alaba sulla porta

pisto_gol : Nella storia del Calcio si ricordano l’Ajax di Rinus Michels & Cruyff, il Milan di Sacchi & dei tre olandesi, il Ba… - zazoomblog : Real Madrid e Ramos sono sempre più lontani. E cè Alaba sulla porta - #Madrid #Ramos #sempre #lontani. - Tindaro86 : RT @zeropregi: 'Nel 2003 potevo annà al Real Madrid' - Mario Draghi - crotti8 : RT @zeropregi: 'Nel 2003 potevo annà al Real Madrid' - Mario Draghi - gucciskimaskk : RT @zeropregi: 'Nel 2003 potevo annà al Real Madrid' - Mario Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

La Gazzetta dello Sport

Però non ci sono dubbi: oggi Sergio Ramos e il, leggasi Florentino Perez, sono molto distanti. FINO A GIUGNO " Il contratto del difensore scade tra meno di 5 mesi e il dialogo tra le ...Il ritorno al gol, anzi alla doppietta di Ronaldo ieri contro l'Inter , l'ottava stagionale per il campione portoghese, ha fatto felice il popolo bianconero ma non solo. Anche ilsi è complimentato via Twitter 'col più grande goleador della nostra storia, che lo è diventato anche del calcio mondiale'. Tutto vero, se si guarda alla particolare classifica dei ...Il contratto del capitano scade tra meno di 5 mesi e la trattativa non decolla. Il club avrebbe già pronta l'alternativa: il giocatore del Bayern che si sta per svincolare ...A dare la notizia è proprio il club spagnolo con un comunicato ufficiale: 'Il Real Madrid C. F. comunica che il presidente Florentino Pérez è risultato positivo al COVID-19. Dopo il tecnico Zidane, an ...