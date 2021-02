Raggi: rivedere poteri Roma, è Capitale di tutti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – “Il mio sogno e’ che Roma possa trasformarsi da Capitale d’Italia a Capitale di tutti gli italiani. Per questo e’ necessario che vengano rivisti i poteri per la citta’: dobbiamo poter dare risposte immediate ai cittadini, dobbiamo poter spendere subito, senza freni burocratici, gli investimenti che arrivano dal governo. La questione Romana e’ una questione italiana”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo alla celebrazione del 150esimo anniversario di Roma Capitale d’Italia. Davanti a una platea di studenti di alcune scuole della citta’, Raggi ha letto i messaggi inviati dal Capo dello Stato, dal presidente del Consiglio e dai presidenti di Camera e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 febbraio 2021)– “Il mio sogno e’ chepossa trasformarsi dad’Italia adigli italiani. Per questo e’ necessario che vengano rivisti iper la citta’: dobbiamo poter dare risposte immediate ai cittadini, dobbiamo poter spendere subito, senza freni burocratici, gli investimenti che arrivano dal governo. La questionena e’ una questione italiana”. Lo ha detto la sindaca di, Virginia, intervenendo alla celebrazione del 150esimo anniversario did’Italia. Davanti a una platea di studenti di alcune scuole della citta’,ha letto i messaggi inviati dal Capo dello Stato, dal presidente del Consiglio e dai presidenti di Camera e ...

