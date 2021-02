Quella volta che… John Galliano organizzò un gran ballo all’Opéra Garnier (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tim Blanks, esperto giornalista britannico, ha raccontato a Style.com 15 anni dopo la sfilata: “Il ricordo è così vivido, una delle esperienze migliori della mia vita“. La storica conduttrice del TG2 Mariella Milani lo definisce nel suo nuovo libro, Fashion Confidential (Sperling & Kupfer): “Un evento grandioso, forse unico nella storia delle passerelle“. Se esiste una sfilata che è considerata indimenticabile da addetti ai lavori e appassionati, Quella è l’Haute Couture primavera estate 1998 di Dior, firmata da John Galliano. Un’immagine dalla sfilata Haute Couture primavera estate 1998 di Dior by John Galliano L’Haute Couture by Galliano, all’Opéra Garnier di Parigi È il 1 luglio 1998 e a Parigi va in scena la settimana della ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tim Blanks, esperto giornalista britannico, ha raccontato a Style.com 15 anni dopo la sfilata: “Il ricordo è così vivido, una delle esperienze migliori della mia vita“. La storica conduttrice del TG2 Mariella Milani lo definisce nel suo nuovo libro, Fashion Confidential (Sperling & Kupfer): “Un eventodioso, forse unico nella storia delle passerelle“. Se esiste una sfilata che è considerata indimenticabile da addetti ai lavori e appassionati,è l’Haute Couture primavera estate 1998 di Dior, firmata da. Un’immagine dalla sfilata Haute Couture primavera estate 1998 di Dior byL’Haute Couture bydi Parigi È il 1 luglio 1998 e a Parigi va in scena la settimana della ...

