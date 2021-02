Quel sogno (possibile) chiamato Coppa Italia. Ma col Napoli serve la miglior Atalanta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Con un pizzico di rabbia dovuta alla cocente sconfitta contro la Lazio, l’Atalanta affronta la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia sfidando al Diego Armando Maradona di Napoli i partenopei. La squadra nerazzurra avrà il vantaggio di giocare in casa la gara di ritorno, grazie al miglior piazzamento ottenuto nello scorso campionato; anche se l’assenza di pubblico rende le partite più o meno identiche, a prescindere dallo stadio in cui si giocano. Nonostante le parole positive di mister Gasperini post sconfitta di domenica, l’Atalanta difficilmente riesce a fare contemporaneamente a meno di entrambi i suoi esterni. Lo si è visto: il modo di giocare della squadra viene snaturato in maniera evidente, e questo proprio per la qualità e le caratteristiche dei due stantuffi ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Con un pizzico di rabbia dovuta alla cocente sconfitta contro la Lazio, l’affronta la gara d’andata della semifinale disfidando al Diego Armando Maradona dii partenopei. La squadra nerazzurra avrà il vantaggio di giocare in casa la gara di ritorno, grazie alpiazzamento ottenuto nello scorso campionato; anche se l’assenza di pubblico rende le partite più o meno identiche, a prescindere dallo stadio in cui si giocano. Nonostante le parole positive di mister Gasperini post sconfitta di domenica, l’difficilmente riesce a fare contemporaneamente a meno di entrambi i suoi esterni. Lo si è visto: il modo di giocare della squadra viene snaturato in maniera evidente, e questo proprio per la qualità e le caratteristiche dei due stantuffi ...

