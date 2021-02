Quasi 80% degli italiani preoccupato per cambiamento climatico, rischio crisi come Covid (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – “Tra il 71 e l’80% degli italiani c’è la convinzione che il cambiamento climatico potrà diventare una grave crisi pari a quella del Covid. L’Italia è, infatti, tra i Paesi più sensibili allo sviluppo sostenibile e alla lotta allo spreco alimentare, superata soltanto da Cina e Corea del Sud”. Questo dato emerge dal report stilato da Waste Watcher International Observatory in collaborazione con l’Università di Bologna, basato su rilevazioni Ipsos. Il lavoro di ricerca verrà presentato su piattaforma digitale il 5 febbraio, Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. “Meno preoccupati- sottolinea la ricerca- sono Stati Uniti, Canada e Australia (59-64%), mentre in Germania, Russia e Gran Bretagna circa il 70% dei cittadini considera la crisi climatica sullo stesso piano della pandemia attuale”, afferma l’Osservatorio. “L’Italia, però, è sotto la media per quanto concerne la risposta al riscaldamento globale. Circa il 50% degli italiani, infatti, ritiene di usare strumenti per combattere il riscaldamento globale, al pari di Russia, Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna e Australia”, conclude Waste Watcher International Observatory. WASTE WATCHER: “L’89% DEGLI ITALIANI SONO FAVOREVOLE A RIDURRE LA PLASTICA“ Leggi su dire (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – “Tra il 71 e l’80% degli italiani c’è la convinzione che il cambiamento climatico potrà diventare una grave crisi pari a quella del Covid. L’Italia è, infatti, tra i Paesi più sensibili allo sviluppo sostenibile e alla lotta allo spreco alimentare, superata soltanto da Cina e Corea del Sud”. Questo dato emerge dal report stilato da Waste Watcher International Observatory in collaborazione con l’Università di Bologna, basato su rilevazioni Ipsos. Il lavoro di ricerca verrà presentato su piattaforma digitale il 5 febbraio, Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. “Meno preoccupati- sottolinea la ricerca- sono Stati Uniti, Canada e Australia (59-64%), mentre in Germania, Russia e Gran Bretagna circa il 70% dei cittadini considera la crisi climatica sullo stesso piano della pandemia attuale”, afferma l’Osservatorio. “L’Italia, però, è sotto la media per quanto concerne la risposta al riscaldamento globale. Circa il 50% degli italiani, infatti, ritiene di usare strumenti per combattere il riscaldamento globale, al pari di Russia, Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna e Australia”, conclude Waste Watcher International Observatory. WASTE WATCHER: “L’89% DEGLI ITALIANI SONO FAVOREVOLE A RIDURRE LA PLASTICA“

tg2rai : Sono quasi 10 mila i nuovi contagi da #coronavirus e tornano a crescere le vittime. Nel #Lazio un over 80 su quattr… - lorenzo7514 : @GioGeneSharp Avrà un plebiscito (o quasi); faranno qualsiasi cosa pur di non perdere tutte le prossime mensilità d… - AgoCannella : BOOM ASSURDO DI #InterJuventus che supera 7.984.000 e il 28.80%. CHE BOOM quasi 8 milioni e 29% #AscoltiTv #Auditel - AntonioNbo15 : @MonicaPiriti @5stecche Non ho detto questo. Sembra quasi che ci stiano regalando dei soldi, MES compreso. Volevo s… - PareSiaNevrosi : @gennycolor @Toni_ct_1 Il mio ne ha quasi 80 e prima delle 8 con la nebbia era già fuori per andare a fare le sue c… -