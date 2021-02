Qualificazioni EuroBasket Women 2021, Lardo: “Con la Danimarca difficile ma vedo le facce giuste” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) C’è grande attesa per il penultimo appuntamento della Nazionale Femminile nel percorso di qualificazione all’EuroBasket Women 2021, evento che si giocherà in Francia e Spagna dal 17 al 27 giugno. L’avversaria delle azzurre sarà la Danimarca e il tecnico Lino Lardo è ottimista: “La concentrazione è altissima, siamo consapevoli di affrontare due sfide fondamentali per la qualificazione all’Europeo. La testa è ora tutta rivolta alla Danimarca, squadra in crescita, pericolosa non solo in Jespersen che è la miglior realizzatrice. La Danimarca ha battuto largamente la Romania a Novembre, gioca una pallacanestro rapida e non ti dà punti di riferimento: ci attende una partita non semplice. Nelle ragazze e nello staff vedo le giuste ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) C’è grande attesa per il penultimo appuntamento della Nazionale Femminile nel percorso di qualificazione all’, evento che si giocherà in Francia e Spagna dal 17 al 27 giugno. L’avversaria delle azzurre sarà lae il tecnico Linoè ottimista: “La concentrazione è altissima, siamo consapevoli di affrontare due sfide fondamentali per la qualificazione all’Europeo. La testa è ora tutta rivolta alla, squadra in crescita, pericolosa non solo in Jespersen che è la miglior realizzatrice. Laha battuto largamente la Romania a Novembre, gioca una pallacanestro rapida e non ti dà punti di riferimento: ci attende una partita non semplice. Nelle ragazze e nello staffle...

