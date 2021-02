Quali saranno i ministri del governo Draghi? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’ex capo della BCE dovrà scegliere se affidarsi a personalità politiche o a tecnici. Come spiega Emanuele Lauria su Repubblica è probabile che in questa fase molto delicata Draghi per rappresentare tutte le sensibilità possa addirittura chiedere ai leader dei vari partiti di partecipare attivamente al governo. E visto che i nomi che sono stati fatti nei giorni delle trattative portate avanti da Fico sono bruciati, saranno molti i tecnici: Assieme a Mario Draghi, come premier di un governo istituzionale, era circolato con forza il nome dell’ex presidente della Consulta Marta Cartabia: non è improbabile che le venga offerta la Giustizia, delega al centro di un durissimo scontro politico attorno ai temi della prescrizione. In alternativa, per il posto di Guardasigilli, Paola Severino, che lo stesso ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’ex capo della BCE dovrà scegliere se affidarsi a personalità politiche o a tecnici. Come spiega Emanuele Lauria su Repubblica è probabile che in questa fase molto delicataper rappresentare tutte le sensibilità possa addirittura chiedere ai leader dei vari partiti di partecipare attivamente al. E visto che i nomi che sono stati fatti nei giorni delle trattative portate avanti da Fico sono bruciati,molti i tecnici: Assieme a Mario, come premier di unistituzionale, era circolato con forza il nome dell’ex presidente della Consulta Marta Cartabia: non è improbabile che le venga offerta la Giustizia, delega al centro di un durissimo scontro politico attorno ai temi della prescrizione. In alternativa, per il posto di Guardasigilli, Paola Severino, che lo stesso ...

