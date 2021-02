Quale autonomia strategica per l’Europa? Ecco la posizione italiana (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’autonomia strategica dell’Europa non può essere un’alternativa all’alleanza con gli Stati Uniti, ma un suo rafforzamento. È il messaggio arrivato ieri dal live talk organizzato dalla riviste Formiche e AirPress in occasione dei vent’anni del Comitato militare dell’Ue “A Difesa dell’Europa” (qui il video della diretta), con la partecipazione del presidenze del Comitato Claudio Graziano, insieme a Federica Mogherini, rettore del Collegio d’Europa e già Alto rappresentate dell’Ue, al generale Rolando Mosca Moschini, segretario del Consiglio supremo di Difesa, a Romano Prodi, presidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli e ad Alessandro Profumo, presidente della Aerospace and defence industries assosiation of Europe e ad di Leonardo. IL DIBATTITO Dagli strumenti di Bruxelles agli interessi italiani, la ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’delnon può essere un’alternativa all’alleanza con gli Stati Uniti, ma un suo rafforzamento. È il messaggio arrivato ieri dal live talk organizzato dalla riviste Formiche e AirPress in occasione dei vent’anni del Comitato militare dell’Ue “A Difesa del” (qui il video della diretta), con la partecipazione del presidenze del Comitato Claudio Graziano, insieme a Federica Mogherini, rettore del Collegio d’Europa e già Alto rappresentate dell’Ue, al generale Rolando Mosca Moschini, segretario del Consiglio supremo di Difesa, a Romano Prodi, presidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli e ad Alessandro Profumo, presidente della Aerospace and defence industries assosiation of Europe e ad di Leonardo. IL DIBATTITO Dagli strumenti di Bruxelles agli interessi italiani, la ...

