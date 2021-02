“Può farlo già adesso” Conte | finita la vita da premier e da politico? | ecco dove lo aspettano

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Giuseppeha avuto un colloquio di oltre un'ora con Mario Draghi, il presidente del Consiglio incaricato da Sergio Mattarella per la formazione di un governo di “alto profilo”. Il fu avvocato del popolo non rilascia dichiarazioni ufficiali dallo scorso 26 gennaio, quando tramite il suo profilo Facebook manifestava l'intenzione di dimettersi, ovviamente con la speranza di ottenere un terzo mandato. Cosa che non è avvenuta, dato che il Pd e soprattutto il M5s non sono stati in grado di raggiungere un accordo con Matteo Renzi: allora Mattarella non ha potuto far altro che tentare la strada del governo tecnico-istituzionale, dato che di votare non se ne parla nemmeno, se non come ultimissima spiaggia. E ora che fine farà? Del suo partito e delle ambizioni politiche si è detto e scritto a lungo negli scorsi mesi, ma non è escluso che “Giuseppi” ...