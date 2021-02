Psg, Neymar si ricopre d’oro: pronto il rinnovo da 30 milioni a stagione (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il connubio tra Neymar e il Paris Saint Germain continuerà fino al 2026. Fonti autorevoli dal Brasile confermano l’indiscrezione anticipata dallo stesso asso brasiliano, il che negli ultimi giorni aveva lasciato presagire un accordo imminente. Il portale carioca TNT Sports scrive che è andato a buon fine il colloquio tra il calciatore e Leonardo, svelando anche la durata e le cifre del nuovo sodalizio. L’attaccante rinnoverà per altre quattro stagioni, legandosi al club parigino fino al 2026. Ci sarà anche un cospicuo ritocco dell’ingaggio, il che renderà O’Ney il secondo calciatore più pagato del pianeta. rinnovo Neymar-Psg, svelate le cifre Con l’imminente rinnovo, Neymar andrebbe a percepire oltre 30 milioni di euro a stagione, cifra superiore rispetto agli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il connubio trae il Paris Saint Germain continuerà fino al 2026. Fonti autorevoli dal Brasile confermano l’indiscrezione anticipata dallo stesso asso brasiliano, il che negli ultimi giorni aveva lasciato presagire un accordo imminente. Il portale carioca TNT Sports scrive che è andato a buon fine il colloquio tra il calciatore e Leonardo, svelando anche la durata e le cifre del nuovo sodalizio. L’attaccante rinnoverà per altre quattro stagioni, legandosi al club parigino fino al 2026. Ci sarà anche un cospicuo ritocco dell’ingaggio, il che renderà O’Ney il secondo calciatore più pagato del pianeta.-Psg, svelate le cifre Con l’imminenteandrebbe a percepire oltre 30di euro a, cifra superiore rispetto agli ...

