Psg | Di Maria ‘avvicina’ Messi | “Molte possibilità di giocare insieme”

DAZN_IT : Di Maria decisamente euforico per il gol che porta in vantaggio il PSG ?? #PSGNO #DAZN - MonkeyofParis : RT @TuttoMercatoWeb: Di Maria avvicina Messi al PSG: 'Penso che ci siano molte possibilità, spero di rinnovare' - sportface2016 : #PSG Le parole di Angel #DiMaria sul futuro di #Messi - TuttoMercatoWeb : Di Maria avvicina Messi al PSG: 'Penso che ci siano molte possibilità, spero di rinnovare' - Juli_buendia : Di maria, paredes, neymar, el kun y messi? Anda con miedo el psg... -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Maria

TUTTO mercato WEB

Vince in casa, invece, il. La formazione di Pochettino, con Florenzi in panchina e Kean titolare, travolge 3 - 0 il Nimes grazie alle reti di Di, Sarabia e Mbappe e sale a quota 48, in ...Casemiro (Brasile) - Real Madrid, Ángel Di(Argentina) "; Lionel Messi (Argentina) - Barcellona. Neymar (Brasile) "; Sergio Agüero (Argentina) - Manchester City; Paolo Guerrero (Perú) - ...Dopo Leonardo, anche Angel Di Maria avvicina Lionel Messi alla maglia del Paris Saint-Germain. Dopo il dirigente, è il giocatore argentino a dirsi ottimista sulle possibilità di giocare insieme al suo ...Questo il resoconto della 23esima giornata di Ligue 1. Vincenti tutte e quattro le prime in classifica. Poco movimento nelle zone alte.