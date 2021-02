PS5 scorte in arrivo! Sony vuole vendere almeno 3 milioni di console entro fine marzo

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le vendite di PS5 hanno superato i 4,5di unità epunta a distribuirnein più prima del 312021. Questo significa che il gigante giapponese metterà a disposizione nuoveper raggiungere tale obiettivo.ha appena pubblicato i suoi risultati finanziari trimestrali più recenti (Q3 FY2020) e fino al 31 dicembre la società è riuscita a distribuire 4,5di PS5. Per riferimento, questo numero è alla pari con il numero di unità PS4 distribuite durante il trimestre di lancio, nel 2013. È interessante notare cheha venduto la suaPS5 in perdita poiché il prezzo al dettaglio è inferiore al suo costo di produzione. In retrospettiva, anche PlayStation 4 è stata ...

Eurogamer_it : #PS5: nuove scorte in arrivo con #Sony che punta a vendere almeno 3 milioni di console entro marzo 2021. - MsmDimarco : Nonostante le poche scorte, Sony ha distribuito tante #PS5 quante PS4 nel 2013. I dettagli: - Multiplayerit : PS5: scorte entro marzo 2021, Sony vuole vendere almeno altri 3 milioni di console - notizieoggi24 : PS5, previste nuove scorte: 3 milioni di nuove console disponibili entro il 31 marzo #PS5 - DarioConti1984 : PS5, nuove scorte in arrivo: Sony promette altre 3 milioni di console a breve -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 scorte

...Il lancio diè stato piuttosto controverso, soprattutto se si pensa alle infinite code online per acquistare la console nei brevi periodi in cui è stata disponibile e al fatto che le...Dopo tanta attesa per i gamers di tutto il mondo, c'è la speranza di veder presto disponibili nuove. l a console Sony ha fatto registrare numeri da record nel primo periodo di vendita ufficiale di fine 2020. Proprio per questo motivo, c'è tutta l'intenzione di dare una nuova e decisiva ...Al momento le vendite hanno superato quota 4,5 milioni di unità. Le vendite di PS5 hanno superato i 4,5 milioni di unità e Sony punta a distribuirne almeno 3 milioni in più prima del 31 marzo 2021. Qu ...4.5 milioni di unità vendute per PS5 nei primi mesi dal lancio: l’obiettivo di raggiungere e superare PS4 è ancora possibile Il lancio di PS5 è stato piuttosto controverso, soprattutto se si pensa all ...