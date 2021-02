(Di mercoledì 3 febbraio 2021) “‘Ex’, dalla disgrazia una soluzione positiva. Mattarella ha analizzato una situazione non semplice, ha scelto per il meglio del”. Così Romanocommenta sulle pagine de La Stampa l’affidamento a Mario, ex capo della Bce, dell’incarico di formare un nuovo governo da parte del presidente della Repubblica. Ferma restando la necessità di verificare seaccetterà l’incarico, l’ex premier afferma: “Ho la sensazione che se Mattarella ha convocatoè perché aveva già in tasca l’accettazione da parte del designato” ... “Sono convinto che la scelta del nome disia quella che proteggerà meglio ilin questo momento particolarmente difficile”. Romanoprosegue: “In un ...

HuffPostItalia : Prodi plaude a Draghi: 'Ex malo bonum. Saprà proteggere il Paese' -

Ultime Notizie dalla rete : Prodi plaude

L'HuffPost

Ferma restando la necessità di verificare se Draghi accetterà l'incarico, l'ex premier afferma: Romanoprosegue: Descrivendo quella attuale come 'una delle pagine più brutte della storia ...Il professoreall'incarico per l'ex capo della Bce: «La migliore scelta per rassicurare l'Europa». «Dovrà risollevare l'Italia da una situazione difficile di emergenza sanitaria, economica e sociale». - -“‘Ex malo, bonum’, dalla disgrazia una soluzione positiva. Mattarella ha analizzato una situazione certamente non semplice, ha scelto per il meglio del Paese”. Così Romano Prodi commenta sulle pagine ...