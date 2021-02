Probabili formazioni Napoli-Atalanta | semifinale andata Coppa Italia 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ledi, sfida valida per l’delle semifinali di. Si scende in campo al San Paolo – Diego Armando Maradona per questo scontro che mette di fronte gli azzurri e gli orobici nel primo dei due atti che mettono in palio la finale. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di mercoledì 3 febbraio, andiamo ora a scoprire le possibili scelte dei due tecnici.– Poco turnover in avanti per Gattuso, che potrebbe rilanciare Osimhen dal 1? insieme a Insigne e Lozano. In mezzo al campo confermato Diego Demme dopo le ottime prestazioni recenti.– Out Palomino per squalifica, in campo dunque Romero al centro della difesa dopo i dubbi sul suo test ...