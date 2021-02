Prima foto di Alessandra Mastronardi nel film su Carla Fracci, al via le riprese (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono appena iniziate le riprese del film su Carla Fracci, che vede Alessandra Mastronardi nei panni della ballerina italiana più famosa di sempre. Il progetto televisivo è una coproduzione Rai Fiction – Anele, diretto da Emanuele Imbucci e prodotto da Gloria Giorgianni con Fabio Scamoni. Il film andrà in onda prossimamente su Rai1, probabilmente in autunno. Imbucci è già passato dietro la macchina da presa con Storia di Nilde, la fiction Rai sulla vita di Nilde Iotti. Liberamente ispirato all’autobiografia di Carla Fracci Passo dopo passo – La mia storia, il film è stato realizzato con la consulenza diretta della stessa ballerina d’étoile, insieme al marito Beppe Menegatti e alla loro collaboratrice storica Luisa ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono appena iniziate ledelsu, che vedenei panni della ballerina italiana più famosa di sempre. Il progetto televisivo è una coproduzione Rai Fiction – Anele, diretto da Emanuele Imbucci e prodotto da Gloria Giorgianni con Fabio Scamoni. Ilandrà in onda prossimamente su Rai1, probabilmente in autunno. Imbucci è già passato dietro la macchina da presa con Storia di Nilde, la fiction Rai sulla vita di Nilde Iotti. Liberamente ispirato all’autobiografia diPasso dopo passo – La mia storia, ilè stato realizzato con la consulenza diretta della stessa ballerina d’étoile, insieme al marito Beppe Menegatti e alla loro collaboratrice storica Luisa ...

