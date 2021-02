Previsioni meteo per l’Italia del 3 febbraio | anticipo di Primavera

Leggi su ck12

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il maltempo è alle spalle e per mercoledì 3, sul, assisteremo ad un fenomeno insolito per questo periodo dell’anno cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in rialzo, un vero e propriodi: di seguito ledel Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e dell’Aeronautica Militare. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata del 2e valido fino alla mezzanotte del 3la cartina delè verde e pertanto non sono attive allerta di nessun tipo. Il bollettino di criticità e allerta per il #3è VERDE perrischio ...