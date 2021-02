Premier League, vince il Manchester City e cade il Liverpool: Guardiola solo in vetta, altra batosta per Klopp. Risultati e classifica (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Manchester City sale al primo posto in classifica.altra notte di calcio in Premier League, nella quale diverse compagini sono scese in campo per disputare i match validi per il ventiduesimo turno di campionato. Tante le sorprese, tra le quali la sconfitta a dir poco clamorosa del Liverpool di Jurgen Klopp che perde per 0-1 contro il Burnley. Ennesima prestazione incolore da parte dei Reds, a testimonianza del fatto che le numerose assenze per infortunio stanno pesando non poco in questa prima parte di stagione. Vincono invece Leicester e Manchester City, che si confermano tra le squadre più in forma dell'intero campionato e promettono di darsi filo da torcere fino alla fine dell'annata. Per i Citizens decisive le ... Leggi su mediagol (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilsale al primo posto innotte di calcio in, nella quale diverse compagini sono scese in campo per disputare i match validi per il ventiduesimo turno di campionato. Tante le sorprese, tra le quali la sconfitta a dir poco clamorosa deldi Jurgenche perde per 0-1 contro il Burnley. Ennesima prestazione incolore da parte dei Reds, a testimonianza del fatto che le numerose assenze per infortunio stanno pesando non poco in questa prima parte di stagione. Vincono invece Leicester e, che si confermano tra le squadre più in forma dell'intero campionato e promettono di darsi filo da torcere fino alla fine dell'annata. Per i Citizens decisive le ...

SkySport : ?? GOL STRAORDINARIO DI PÉPÉ ?? Tunnel e destro a giro ??? Tutti i gol di Premier ?? - DiMarzio : #PremierLeague | La serata del #ManUtd, che eguaglia un record di 26 anni fa - FBiasin : Molti commenti su #Eriksen che 'è stato bravo ma ieri era facile, va rivisto in match più probanti'. - Miglior cen… - Mediagol : #PremierLeague, vince il Manchester City e cade il Liverpool: Guardiola solo in vetta, altra batosta per Klopp. Ris… - mercatoymercado : RT @MarcoBellinazzo: Dalla Premier League allo Spezia, Alk Capital guarda all’Italia dopo l’acquisto del Burnley -