Premier League | il Liverpool perde ancora Il City continua a volare

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono terminate le partite valide per la 22° giornata dia vincere ein classifica il Manchesterdi Guardiola, che si impone per 0-2 in casa del Burnley. Vince anche il Leicester nell’anticipo delle 19.00. Sorprese nei match serali. Ilcade 1-0 ad Anfield per mano del Brighton. Vincono anche Everton e West Ham, cheno a rimanere in scia per un posto in Europa. I RISULTATI COMPLETI DELLA 22°: BURNLEY-MANCHESTER0-2 ( 3? G. JESUS; 38? STERLING) FULHAM-LEICESTER 0-2 ( 17? IHEANACHO; 44? JUSTIN) LEEDS-EVERTON 1-2 (9? SIGURDSSON; 41? CALVERT-LEWIN; 48? RAPHINHA) ASTON VILLA- WEST HAM 1-3 (51? SOUCEK; 56? LINGAARD; 81? WATKINSON; 83? LINGAARD)-BRIGHTON 0-1 ( 56? ...

BURNLEY (Inghilterra) - Continua a volare senza sosta il Manchester City in vetta allagrazie al nono successo consecutivo raggiunto grazie al 2 - 0 in trasferta sul campo del Burnley. Altra grande prestazione per gli uomini di Guardiola che rispondono al 9 - 0 dello ...Commenta per primo Alisson Becker salterà la partita diche vedrà il Liverpool affrontare il Brighton questa sera alle 21.15. Il club per il momento ha solo comunicato che l'assenza del portiere brasiliano è dovuta a un lieve malore . ...Premier League La squadra di Guardiola batte 2-0 il Burnley. Perde il Liverpool, sconfitto in casa dal Burnley per 1-0.Continua il momento non stop in Premier League, che ritorna ancora una volta subito in campo per un nuovo turno infrasettimanale ...