Premier, il City vince ancora. Riscatto Everton: Ancelotti batte Bielsa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) BURNLEY (Inghilterra) - Continua a volare senza sosta il Manchester City in vetta alla Premier League grazie al nono successo consecutivo raggiunto grazie al 2 - 0 in trasferta sul campo del Burnley. ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) BURNLEY (Inghilterra) - Continua a volare senza sosta il Manchesterin vetta allaLeague grazie al nono successo consecutivo raggiunto grazie al 2 - 0 in trasferta sul campo del Burnley. ...

siciliafeed : Premier: City risponde a United e torna in testa - CorriereQ : Premier, City inarrestabile: +3 sullo United. Vince il Leicester - AntonioIanni12 : RT @SkySport: Premier, 22^ giornata: i risultati di oggi. Il Man City vince ancora e torna in vetta - sportli26181512 : Premier, 22^ giornata: i risultati di oggi. Il Man City vince ancora e torna in vetta: La squadra di Guardiola risp… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Il City risponde allo United e torna in testa -