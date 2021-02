sportli26181512 : Burnley-Man City 0-2: Preziosa vittoria con tanto di clean sheet per il Manchester City. Nel match della ventiduesi… - sportli26181512 : Fulham-Leicester 0-2: Importante successo fuori casa del Leicester sul Fulham. Nel match della ventiduesima giornat… - passionepremier : Il City batte il Burnley: Guardiola mantiene la vetta della classifica - sportli26181512 : Premier, il City vince ancora e torna a + 3 sullo United, Leicester ok: I Citizens infilano il nono successo di fil… - TuttoMercatoWeb : Premier League, Manchester City inarrestabile: 2-0 al Burnley, vince anche il Leicester -

Ultime Notizie dalla rete : Premier City

BURNLEY (Inghilterra) - Continua a volare senza sosta il Manchesterin vetta allaLeague grazie al nono successo consecutivo raggiunto grazie al 2 - 0 in trasferta sul campo del Burnley. Altra grande prestazione per gli uomini di Guardiola che rispondono ...... sui media di tutto il mondo è unanime il tributo alla sua caratura delincaricato, ma si ... Il Financial Times , quotidiano della, ricorda che la 'promessa' del capo della Bce Draghi di ...Altro successo, per il City in Premier League. La squadra di Guardiola, batte il Burnley grazie alle reti di Gabriel Jesus e Sterling.Prosegue la Premier League gli incontri della ventiduesima giornata. Come di consueto, Vocegiallorossa.it propone ai nostri lettori i risultati e la classifica aggiornata.