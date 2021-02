Prada Cup, novità su Luna Rossa! Cambia il timone e prova delle vele nuove! E i foil… (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo una giornata di riposo (domenica) e due dedicate alle regolazioni della barca (lunedì e martedì), oggi Luna Rossa è tornata in mare per i primi allenamenti in vista dell’attesissima finale di Prada Cup contro Ineos UK, in programma dal prossimo 13 febbraio. Si possono già notare sulla barca alcuni Cambiamenti rispetto all’ultima regata delle semifinali. La novità più eclatante e visibile è il timone, lo stesso che era già stato usato durante le World Series. Si riconosce perché è giallo invece che nero. Luna Rossa ha già dichiarato quali timoni utilizzerà nel corso della Prada Cup. Tra questi può scegliere quale utilizzare e, se necessario, apportare delle piccole modifiche, fino ad un massimo del 20%. Anche le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo una giornata di riposo (domenica) e due dedicate alle regolazioni della barca (lunedì e martedì), oggiRossa è tornata in mare per i primi allenamenti in vista dell’attesissima finale diCup contro Ineos UK, in programma dal prossimo 13 febbraio. Si possono già notare sulla barca alcunimenti rispetto all’ultima regatasemifinali. Lapiù eclatante e visibile è il, lo stesso che era già stato usato durante le World Series. Si riconosce perché è giallo invece che nero.Rossa ha già dichiarato quali timoni utilizzerà nel corso dellaCup. Tra questi può scegliere quale utilizzare e, se necessario, apportarepiccole modifiche, fino ad un massimo del 20%. Anche le ...

