Prada Cup, Ineos rischia la squalifica! Respinta la richiesta di cancellare il il cartellino giallo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Su Ineos UK penderà la Spada di Damocle del rischio squalifica nel corso delle finali di Prada Cup 2021 contro Luna Rossa, in programma a partire dal prossimo 13 febbraio. Ben Ainslie ha ammesso di aver provato in tutti i modi a far rimuovere l’ammonizione comminata dalla giuria nel corso del round robin, senza successo. Alla prossima infrazione i britannici dovranno tornare a casa e non sarà previsto appello. PERCHE’ Ineos UK rischia LA SQUALIFICA? A seguito di un ricorso da parte di Luna Rossa dopo la prima regata del round robin, la giuria ha sancito l’irregolarità dell’outhaul dell’imbarcazione inglese. Il risultato della gara non è stato intaccato, ma i britannici si sono visti comminare un warning (l’ammonizione) ed una multa di 5000 dollari che è stata subito devoluta in beneficienza. VIDEO: LUNA ROSSA TORNA IN ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) SuUK penderà la Spada di Damocle del rischio squalifica nel corso delle finali diCup 2021 contro Luna Rossa, in programma a partire dal prossimo 13 febbraio. Ben Ainslie ha ammesso di aver provato in tutti i modi a far rimuovere l’ammonizione comminata dalla giuria nel corso del round robin, senza successo. Alla prossima infrazione i britannici dovranno tornare a casa e non sarà previsto appello. PERCHE’UKLA SQUALIFICA? A seguito di un ricorso da parte di Luna Rossa dopo la prima regata del round robin, la giuria ha sancito l’irregolarità dell’outhaul dell’imbarcazione inglese. Il risultato della gara non è stato intaccato, ma i britannici si sono visti comminare un warning (l’ammonizione) ed una multa di 5000 dollari che è stata subito devoluta in beneficienza. VIDEO: LUNA ROSSA TORNA IN ...

SkySport : Prada Cup 2021, Luna Rossa in finale: American Magic ko 4-0 nelle semifinali - Tg3web : Sono bastate quattro regate a Luna Rossa per sbarazzarsi degli statunitensi di American Magic. Ora la finale di Pra… - SkyTG24 : Vela, Luna Rossa conquista le finali della Prada Cup 2021: sconfitta 4-0 American Magic - zazoomblog : LIVE Prada Cup DIRETTA: in cosa consiste il nuovo sistema di Luna Rossa per gestire la randa - #Prada #DIRETTA:… - aleniggaz : RT @anboemo: .@lunarossa - #isola di #GRADO #island - C'è anche un pizzico di Grado nel team di Luna Rossa in finale contro gli inglesi p… -