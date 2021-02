Polizia penitenziaria | Corte dei conti | carenza organici compromette sistema

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’organizzazione del Corpo diha visto solo una parziale attuazione della riforma prevista dalla “Legge Madia” per quanto riguarda il completamento deglied è per questo che si evidenzia la necessità di concludere l’intero processo, anche con riguardo all’allocazione delle risorse umane sotto il profilo territoriale. Infatti, la copertura organica, ridotta da

... con addosso 32 grammi di hascisc e un microtelefonino: una ragazza di 23 anni, di Torre Annunziata, è stata bloccata e denunciata dalla. Lo rende noto il sindacato Osapp. Per i ...... fra detenuti e l'esterno nonché fra detenuti e appartenenti alla; interazione che l'attuale sistema penitenziario non è riuscito, in tali momenti, a evitare". Un quadro che fa ...L’organizzazione del Corpo di Polizia penitenziaria ha visto solo una parziale attuazione della riforma prevista dalla “Legge Madia” per quanto riguarda il ...E’ questa la denuncia del Sappe, il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria che, per voce del segretario regionale, Francesco Campobasso, si rivolge al Dipartimento di Amministrazione Penitenziari ...