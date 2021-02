Pistola nascosta nel muro di un edificio: la scoperta degli agenti a Fuorigrotta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stanotte gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso un edificio in via Gabriele Rossetti in cui hanno rinvenuto, occultata in un’ intercapedine tra il muro e il vano ascensore, una Pistola Beretta modello 98F completa di caricatore con 11 cartucce calibro 7,65, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stanotte glidel Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso unin via Gabriele Rossetti in cui hanno rinvenuto, occultata in un’ intercapedine tra ile il vano ascensore, unaBeretta modello 98F completa di caricatore con 11 cartucce calibro 7,65, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

mattinodinapoli : Napoli, pistola nascosta in un'intercapedine tra il muro e il vano ascensore - Torrechannelit : Napoli – Sequestrata una pistola nascosta in un edificio - ccpensi : RT @sonononnalucia: Una pistola nascosta in una Bibbia, realizzata per Francesco Morozini, Doge di Venezia (1619-1694). Il proprietario del… - corriereag : Canicattì, rinvenuta pistola avvolta in un panno e nascosta dietro ad cancello - Corriere Agrigentino Condividi Co… - ag_notizie : Avvolta dentro un panno e nascosta, i poliziotti trovano una pistola -