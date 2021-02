Pirlo: «Non c’è nessun contratto che dica che Ronaldo non possa uscire» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ieri sera la Juventus si è aggiudicata la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. L’allenatore bianconero, Andrea Pirlo, ha sostituito in corsa Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è sembrato gradire molto, ma si è accomodato in panchina in silenzio. Pirlo ha commentato così le sue scelte nel post partita. «E’ normale che vuoi sempre giocare in partite così per aiutare la squadra, ma non c’è nessun contratto che dica che non possa uscire. Bisogna pensare al campionato e va bene preservarlo per qualche minuto; quando è uscito gli ho detto questo. Cristiano è fondamentale per noi ma sa bene che può anche rifiatare perché, con tanti impegni ravvicinati, ci serve sempre al top. Dopo qualche critica, ha risposto con la prestazione e due ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ieri sera la Juventus si è aggiuta la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. L’allenatore bianconero, Andrea, ha sostituito in corsa Cristiano. Il portoghese non è sembrato gradire molto, ma si è accomodato in panchina in silenzio.ha commentato così le sue scelte nel post partita. «E’ normale che vuoi sempre giocare in partite così per aiutare la squadra, ma non c’ècheche non. Bisogna pensare al campionato e va bene preservarlo per qualche minuto; quando è uscito gli ho detto questo. Cristiano è fondamentale per noi ma sa bene che può anche rifiatare perché, con tanti impegni ravvicinati, ci serve sempre al top. Dopo qualche critica, ha risposto con la prestazione e due ...

capuanogio : ?? Cosa ha detto #InterJuventus: - l’#Inter ha fatto più errori della #Juventus - #Ronaldo è sempre decisivo -… - TuttoMercatoWeb : Pirlo: 'In campionato con l'Inter non eravamo noi. Ma questo è solo il primo round' - ZZiliani : PROMEMORIA PER #PIRLO 6/11/20, Lokomotiv-Juve, #Sarri sostituisce #Ronaldo che uscendo lo insolentisce. Quattro gio… - LuigiBevilacq17 : RT @90ordnasselA: Provo imbarazzo nella analisi che oggi leggo sui giornali. Commenti totalmente incentrati sulla doppietta regalata a Cris… - GattaMario3 : @Dr_Hat89 Si ma anche Pirlo in un intervista disse : ricordiamoci che Dybala ha fatto anche il COVID. Ma il mio no… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Non Derby d'Italia degli svarioni. E Cristiano ribalta l'Inter

... è tornata ad essere quadrata e Pirlo sta decisamente trovando le chiavi giuste. E ci sarà la Juve, insieme al Milan e alla stessa Inter per giocarsi il titolo fino alla fine. In fondo, non è una ...

Inter - Juventus 1 - 2, Vidal e Ronaldo protestano per essere stati sostituiti

... che appena sulla lavagnetta ha visto il numero 7 non l'ha presa proprio benissimo. Con Morata ...notare a tutti il suo disappunto con la mimica facciale e chiedendo il motivo della scelta a Pirlo. ...

Cristiano Ronaldo non gradisce la sostituzione: smorfie a Pirlo Corriere dello Sport QS - Cr7 vale doppio

Il QS, questa mattina in edicola, sceglie di soffermarsi in prima pagina sulla semifinale d'andata di Coppa Italia vinta dalla Juventus contro l'Inter: "CR7 vale ...

PIRLO PROMUOVE TUTTI, MA ATTENZIONE

Andrea Pirlo è soddisfatto, molto per la prestazione contro l'Inter, una buona partita che evidenzia la crescita della squadra dopo la gara di campionato, quella partita e' servita da ...

... è tornata ad essere quadrata esta decisamente trovando le chiavi giuste. E ci sarà la Juve, insieme al Milan e alla stessa Inter per giocarsi il titolo fino alla fine. In fondo,è una ...... che appena sulla lavagnetta ha visto il numero 7l'ha presa proprio benissimo. Con Morata ...notare a tutti il suo disappunto con la mimica facciale e chiedendo il motivo della scelta a. ...Il QS, questa mattina in edicola, sceglie di soffermarsi in prima pagina sulla semifinale d'andata di Coppa Italia vinta dalla Juventus contro l'Inter: "CR7 vale ...Andrea Pirlo è soddisfatto, molto per la prestazione contro l'Inter, una buona partita che evidenzia la crescita della squadra dopo la gara di campionato, quella partita e' servita da ...