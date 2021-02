Pink Positive | sito per informazioni affidabili su tumori contro rischi ' doctor web'

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos Salute) - "Il tempo della comunicazione tra medico e paziente è tempo di cura" secondo la legge 219 del 22 dicembre 2017, eppure 1 italiano su 3 cerca in rete le risposte ai dubbi sulla propria salute, trovandosi di fronte acontraddittorie, spesso imprecise o fuorvianti, e ciò può diventare pericoloso soprattutto quando si parla di malattie oncologiche. Per contribuire a ridurre idella disinformazione, in occasione della Giornata mondialeil cancro, Daiichi Sankyo Italia lancia il' Ad oggi sono 11 i capitoli scaricabili gratuitamente e condivisibili sulle varie piattaforme social, scritti da diversi esperti italiani, oncologi, psico-oncologi, nutrizionisti, ematologi, pediatri e giornalisti specializzati nelle varie discipline coinvolte nella gestione e cura del cancro, e ...

malinca73 : RT @Adnkronos: #PinkPositive, sito per informazioni affidabili su #tumori contro rischi 'doctor web' - Adnkronos : #PinkPositive, sito per informazioni affidabili su #tumori contro rischi 'doctor web' - broby68 : Il progetto “Pink Positive” diventa un sito - tecnomedics : Il progetto “Pink Positive” diventa un sito - informazionecs : “Pink Positive” di Daiichi Sankyo Italia da oggi anche sito web -

Ultime Notizie dalla rete : Pink Positive

LiberoQuotidiano.it

Per contribuire a ridurre i rischi della disinformazione nasce un sito con contenuti multimediali e una lista di link utili a fonti affidabili, associazioni e servizi a disposizione dei pazientiNonna e zia, a Roma, sono risultate, ma ne sono uscite bene'. Come valuta la sua stagione? ... 'Lo chiamavano trinità',Floyd, Muhammad Ali'. Farà gare al coperto? 'La stagione all'aperto ...(Adnkronos Salute) - "Il tempo della comunicazione tra medico e paziente è tempo di cura" secondo la legge 219 del 22 dicembre 2017, eppure 1 italiano su 3 cerca in rete le risposte ai dubbi sulla pro ...Per contribuire a ridurre i rischi della disinformazione nasce un sito con contenuti multimediali e una lista di link utili a fonti affidabili, associazioni e servizi a disposizione dei pazienti ...