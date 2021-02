Pinguini Tattici e inarrestabili Tra platino e oro | un anno da record

Ultime Notizie dalla rete : Pinguini Tattici

Spettacolo.eu

Nucleari nascono nel 2012 tra i banchi di scuola. Sono Riccardo Zanotti (compositore di testi e musiche), Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati. ...Solo una settimana fa, hanno conquistato il Disco d'Oro grazie all'EP ' Ahia! ', ma iNucleari non si fermano. Anche l'album ' Fuori dall'Hype ' e i loro recenti successi, ora, fanno incetta di Platini . Tra le sue certificazioni settimanali, la FIMI premia anche i ...In più, un viaggio tra musica e cinema con le interviste al rapper Clementino e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ...Una settimana fa i Pinguini Tattici Nucleari hanno conquistato il Disco d'Oro per l'EP "Ahia!" ma la band non si ferma. Il brano "Scooby Doo" estratto ...