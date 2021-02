Piano vaccini | al via gli over 80 ma solo con Pfizer e Moderna

(Di giovedì 4 febbraio 2021) In serata ieri, sui titoli di coda del gno Conte 2, è arrivato l’accordo unitario Stato – Regioni sulla distribuzione dei trein vista delle fasi 2 e 3. In videoconferenza si sono riuniti i gnatori, il commissario straordinario Domenico Arcuri, i ministri Roberto Speranza (Salute) e Francesco Boccia (Affari regionali). Dopo le settimane di fine gennaio segnate dai tagli alle consegne, è stato necessario rifare il tagliando alvaccinale ma è anche vero che tutta la macchina … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

matteosalvinimi : Ottima scelta, buon lavoro al dottor #Bertolaso, mi conforta che ci sia lui al piano vaccini della Lombardia, che h… - Antonio_Tajani : #GuidoBertolaso responsabile per i vaccini in Lombardia rappresenta un'ottima scelta. Un interlocutore serio e prep… - berlusconi : Ci siamo messi al lavoro e i nostri esperti guidati da Andrea Mandelli hanno scritto il Piano Vaccini di Forza Ital… - fmgrinta : Le notizie del 3 febbraio sul Coronavirus: nuovo piano vaccini '14 milioni di dosi entro aprile' ?????????????????? - MarinoBruschini : RT @MediasetTgcom24: Piano vaccini: obiettivo somministrare 14 milioni di dosi entro aprile #Coronavirusitalia -

...di aggirare iAffrontare questi punti in modo omogeneo e trasparente potrebbe consentire di avere una comunicazione allineata tra le diverse funzioni istituzionali, e affiancare al...... si è ancora in atteso di un provvedimento prioritario nel contrasto alla pandemia: il ministero della Salute deve adottare un decreto attuativo per definire il 'strategicoCovid ...(Alliance News) - Le norme sull'esportazione dell'Unione Europea impediscono al Giappone di finalizzare il suo piano di vaccinazione contro il coronavirus, come ha detto martedì un ministro di Tokyo, ...03 FEB - Sono arrivate ieri nelle Marche, con un volo cargo all'aeroporto di Ancona-Falconara Marittima, 10.530 vaccini Pfizer-BioNTech; mentre lunedì ne erano stati consegnati 1.700 Moderna. Lo rifer ...