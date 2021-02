Per il governo l'Italia si affida all'insegnante di sostegno, così diamo ragione a Rutte e ai frugali" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ... ma quello di un banchiere, anzi il banchiere per eccellenza: l'ex governatore della Banca d'Italia ed ex presidente di quella centrale europea, l'uomo del bazooka del Qe, del 'whatever it takes', ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ... ma quello di un banchiere, anzi il banchiere per eccellenza: l'ex governatore della Banca d'ed ex presidente di quella centrale europea, l'uomo del bazooka del Qe, del 'whatever it takes', ...

Quirinale : #Mattarella: prossimi mesi saranno quelli in cui si può sconfiggere il virus o rischiare di esserne travolti. Quest… - Quirinale : #Mattarella: Conto di conferire al più presto un incarico per formare un #Governo che faccia fronte con tempestivit… - lauraboldrini : Soffocata anche questa volta la speranza di rivederlo libero. Altri 45 giorni di carcere per #PatrickZaki. Ormai… - figliodeifiori : @CateniAndrea Renzi ha vinto? E' da vedere. 'Temo che Draghi, per i veti reciproci tra gli schieramenti, abbia in P… - Jovinow : Mario #Draghi visto dalla stampa estera. Media Gb: 'Super Mario' per salvare l'Italia. #3febbraio #crisidigoverno -