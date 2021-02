PELLÈ | RITORNO AL PASSATO

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo l’esperienza di 5 anni nella Chinese Super League, il 35enne attaccante salentino torna a Parma, dove nella stagione 2011-12 segnò il suo primo e fino a qui, unico gol in Serie A. Sempre a caccia di nuove sfide, il suo girovagare per il mondo lo ha portato a giocare anche in Olanda e Inghilterra. Ma procediamo con calma. Grazianonasce a San Cesario (Lecce) il 15 luglio 1985. Muove i primi passi da calciatore nel Copertino, squadra della citta salentina, ma ben presto viene portato al Lecce, dove nel gennaio 2004 esordisce in Serie A contro il Bologna. Inizia a segnare i primi goal, in Serie B, con le esperienze a Crotone e Cesena. È proprio l’esperienza in Romagna, che fa attirare su di sé i fari olandesi: nel 2007 si trasferirà all’AZ Alkmaar dove rimarrà 4 anni, in tempo per segnare le prime reti nella massima serie di un campionato e per fare una rapida ...