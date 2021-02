Paura per Mertens, incidente aereo: il suo jet privato finisce fuori pista [FOTO] (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Momenti di grande Paura per l’attaccante del Napoli Dries Mertens, il calciatore è rimasto coinvolto in un incidente aereo. Non è un buon momento per il belga che deve fare i conti con qualche problema fisico di troppo, la stagione con la maglia del club azzurro è stata molto sfortunata. Adesso si è verificato questo nuovo episodio che per fortuna non ha portato conseguenze dal punto di vista fisico. L’incidente aereo di Mertens Nel dettaglio il velivolo sui cui viaggiava Mertens è finito fuori pista, secondo quanto riferito dal quotidiano belga Het Laatste Nieuws, fortunatamente i piloti ed i passeggeri non hanno riportato ferite, ma solo tanto spavento. Durante la fase di atterraggio l’aereo è ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Momenti di grandeper l’attaccante del Napoli Dries, il calciatore è rimasto coinvolto in un. Non è un buon momento per il belga che deve fare i conti con qualche problema fisico di troppo, la stagione con la maglia del club azzurro è stata molto sfortunata. Adesso si è verificato questo nuovo episodio che per fortuna non ha portato conseguenze dal punto di vista fisico. L’diNel dettaglio il velivolo sui cui viaggiavaè finito, secondo quanto riferito dal quotidiano belga Het Laatste Nieuws, fortunatamente i piloti ed i passeggeri non hanno riportato ferite, ma solo tanto spavento. Durante la fase di atterraggio l’è ...

