sportli26181512 : Pato cerca un club: lo chiama il Velez, ma il suo sogno è l’Italia: L’attaccante brasiliano, 31 anni, piace al club… - pato_princy : Ma un padre che non cerca il figlio da 13 anni che padre è ???? E crede ancora di aver ragione #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Pato cerca

Corriere dello Sport

Sperava di riabbracciare l' Italia a gennaio, ma il sogno è ancora possibile:è svincolato, ha chiuso il rapporto con il San Paolo alla metà di agosto e il regolamento gli ... Ora loil Velez ,...... riflettori puntati anche su Daniel Sturridge e Alexandre. L'ex Chelsea e Liverpool può ... e Valter Birsa, che si è svincolato dal Cagliari eun'opportunità.. Alla ricerca di un posto anche ...L’attaccante brasiliano, 31 anni, piace al club argentino. Ma la sua ambizione è quella di tornare presto a giocare in Serie A. E in estate il Monza di Berlusconi e Galliani potrebbe diventare una for ...Calciomercato, svincolati 2021: c’è tempo fino a marzo, lista e Top 11. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roma News, infortunio Smalling: tempi di recupero lunghi. Calciomercato, svincolati 2021: c’è te ...