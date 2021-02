Parma, Conti: «D’Aversa fondamentale per la mia decisione» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Andrea Conti svela i motivi che lo hanno spinto a scegliere il Parma: ecco le parole del terzino in conferenza stampa Andrea Conti svela i motivi che lo hanno spinto a scegliere il Parma. Ecco le parole dell’ex terzino del Milan. D’Aversa – «E’ stato importante perché lo conosco da anni e so come lavora e che gioco vuole. L’ho sentito spesso, anche nell’estate scorsa, avevo bisogno di cambiare e ho scelto di venire qui anche per la società, seria e storica. Possiamo fare bene». IMPRESSIONE SUL Parma – «Io ho lottato per salvarmi in passato, so cosa significa. Con la squadra che abbiamo sappiamo che l’obiettivo è difficile, le altre lotteranno fino alla fine, ma siamo un ottimo gruppo con ottimi giocatori e già da domenica partirà un nuovo campionato per fare questi 27 punti». QUANTI ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Andreasvela i motivi che lo hanno spinto a scegliere il: ecco le parole del terzino in conferenza stampa Andreasvela i motivi che lo hanno spinto a scegliere il. Ecco le parole dell’ex terzino del Milan.– «E’ stato importante perché lo conosco da anni e so come lavora e che gioco vuole. L’ho sentito spesso, anche nell’estate scorsa, avevo bisogno di cambiare e ho scelto di venire qui anche per la società, seria e storica. Possiamo fare bene». IMPRESSIONE SUL– «Io ho lottato per salvarmi in passato, so cosa significa. Con la squadra che abbiamo sappiamo che l’obiettivo è difficile, le altre lotteranno fino alla fine, ma siamo un ottimo gruppo con ottimi giocatori e già da domenica partirà un nuovo campionato per fare questi 27 punti». QUANTI ...

Andrea Conti svela i motivi che lo hanno spinto a scegliere il Parma: ecco le parole del terzino ex Milan in conferenza stampa

