Parlamentare Ue “candida” Trump a Nobel per la Pace | “Unico presidente Usa a non aver fatto guerre”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Bruxelles, 3 gen – Donaldè tra iti al prossimo Premioper la: lo ha nominato l’eurodeputato Jaak Madison, membro del Partito conservatore popolare estone (Ekre) sui banchi di Strasburgo. “in 30 anni a non” Lo stesso Madison spiega le ragioni in un post su Facebook: “è l’americano in 30 anni a noniniziato una guerra durante il suo mandato”. “Sotto la sua guida, ci sono stati diversi accordi diin Medio Oriente, che hanno contribuito allae alla stabilità nella regione” scrive ancora Madison sul social. Le nomine aiCome spiega il sito della ...

pborghilivorno : #controcorrente siccome la torsione leaderistica (presidenzialistica) prosegue, ora l'incubo della costituzione più… - Marco_dalformai : @La_manina__ @antoniopolito1 direi che e' il pd ad avere qualche parlamentare coi voti di renzi. E si, non vedo l'o… -

Ultime Notizie dalla rete : Parlamentare candida

Il Primato Nazionale

... democristiana, certezza : che nessunche sa di non essere rieletto vuole andare alle ... e che chi sia governare domani - ogni riferimento a Salvini e Meloni non è casuale - non ...La storiadel Movimento 5 Stelle è costellata di 'fronde' ribelli e scissioni sempre minacciate ... poco più di una ventina, che sia diventare la spina nel fianco del prossimo ...A volte ritornano, nonostante i fallimenti. Nel calderone della crisi di governo, innescata da Italia viva e vicina alla conclusione con la salita di Mario Draghi al Quirinale, il deputato renziano Ro ...Il sindaco si scopre sulla sua successione: "C’è la possibilità di una convergenza ampia su di lui. De Maria? Darà il suo contributo". Assembramenti e rischi covid: "Pronti a chiudere le piazze". Sull ...