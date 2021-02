Paragone (Italexit): “Draghi? Vediamo se avrà i voti. Governo dei migliori? Campioni della Troika, stesso schema di Monti” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Incarico a Draghi, “Vediamo se avrà i voti. Può darsi che il M5S che ha votato il Governo sovranista e poi quello europeista alla fine voterà anche Draghi. Voglio vedere come si comporterà in aula la corrente di battistiana del M5S”. Così Gianluigi Paragone, senatore del gruppo misto e fondatore di “Italexit”, si è espresso pochi minuti fa ai microfoni di Radio Cusano Campus a proposito dell’ormai certo incarico all’ex presidente della Bce Mario Draghi. ARTICOLO Crisi di Governo, Crimi: «M5s non voterà Draghi», il “malcontento” nelle chat dei grillini Incarico a Draghi, Paragone: “Vediamo con quali voti può nascere ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Incarico a, “se. Può darsi che il M5S che ha votato ilsovranista e poi quello europeista alla fine voterà anche. Voglio vedere come si comporterà in aula la corrente di battistiana del M5S”. Così Gianluigi, senatore del gruppo misto e fondatore di “”, si è espresso pochi minuti fa ai microfoni di Radio Cusano Campus a proposito dell’ormai certo incarico all’ex presidenteBce Mario. ARTICOLO Crisi di, Crimi: «M5s non voterà», il “malcontento” nelle chat dei grillini Incarico a: “con qualipuò nascere ...

