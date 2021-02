Pamela Prati vuole tornare al Grande Fratello e parla anche de L’Isola dei Famosi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Manca poco meno di un mese all’elezione del vincitore o della vincitrice della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma Alfonso Signorini ha già in serbo una lunga lista di vipponi che si sono candidati (o su cui lui ha messo gli occhi) per la sesta edizione. Dal pilota Andrea Iannone, ai nuotatori Alex Di Giorgio e Manuel Bortuzzo, passando per il giornalista Amedeo Goria (ora conteso anche da Ilary Blasi per la sua Isola dei Famosi), fino alla sorella minore di Tommaso Zorzi, Gaia Zorzi, senza dimenticare Arisa, Raffaella Fico (su lei Alfonso Signorini ha detto “se ci sarà una prossima edizione del GF la voglio assolutamente perché è un bellissimo personaggio”) ed ovviamente Pamela Prati, iconica ex concorrente della prima edizione. Insomma, un cast di tutto rispetto almeno sulla ... Leggi su biccy (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Manca poco meno di un mese all’elezione del vincitore o della vincitrice della quinta edizione delVip, ma Alfonso Signorini ha già in serbo una lunga lista di vipponi che si sono candidati (o su cui lui ha messo gli occhi) per la sesta edizione. Dal pilota Andrea Iannone, ai nuotatori Alex Di Giorgio e Manuel Bortuzzo, passando per il giornalista Amedeo Goria (ora contesoda Ilary Blasi per la sua Isola dei), fino alla sorella minore di Tommaso Zorzi, Gaia Zorzi, senza dimenticare Arisa, Raffaella Fico (su lei Alfonso Signorini ha detto “se ci sarà una prossima edizione del GF la voglio assolutamente perché è un bellissimo personaggio”) ed ovviamente, iconica ex concorrente della prima edizione. Insomma, un cast di tutto rispetto almeno sulla ...

blogtivvu : Pamela Prati tifa per Maria Teresa Ruta e svela se parteciperebbe di nuovo al #GFVip - BITCHYFit : Pamela Prati vuole tornare al Grande Fratello e parla anche de L’Isola dei Famosi - Novella_2000 : Ex vippona del primo #GFVip tornerebbe nel reality (ma magari!) e tesse le lodi di una concorrente di quest’anno - emanuele2punto0 : @cathomeless13 Secondo me sei più Pamela Prati ?????? - alte_lp : @Claecri1 @settasatanica A pare più una Pamela Prati che Baudo?????? -