Pamela Prati tifa per Maria Teresa Ruta e svela se parteciperebbe di nuovo al GF Vip

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)rifarebbe il Grande Fratello Vip. La ex showgirl, infatti, ha risposto alle domande degli estimatori su Instagram parlando anche dell’Isola dei Famosi, reality show in partenza dal prossimo 8 marzo su Canale 5 con Ilary Blasi. Il Grande Fratello Vip? Lo rifarei perché pensandoci non mi sono divertita quanto avrei potuto. Vivevo un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Pamela Prati

Pamela Prati rifarebbe il Grande Fratello Vip . La ex showgirl, infatti, ha risposto alle domande degli estimatori su Instagram parlando anche dell' Isola dei Famosi , reality show in partenza dal ...Pamela Prati tifa per Maria Teresa Ruta e svela se parteciperebbe di nuovo al Grande Fratello Vip e se andrebbe all'Isola dei Famosi.Pamela Prati a quanto pare avrebbe fatto una rivelazione che nessuno si sarebbe aspettato e che riguarda il GF Vip. Ecco cosa ha detto.