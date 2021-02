Palù (Aifa): "Il vaccino AstraZeneca agli over 55 evita danni della malattia. Monoclonali? Un salvavita" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ?I dati ci dicono che ha un’efficacia del 60% circa indistintamente su tutta la popolazione ma che per il momento le evidenze più solide riguardano persone tra 18 e 55 anni senza patologie gravi. Quindi noi abbiamo suggerito un utilizzo preferenziale nei più giovani, in attesa di ulteriori informazioni. Ci saranno presto degli aggiornamenti?. Giorgio Palù spiega, in un’intervista al Corriere della Sera, il parere dell’Aifa, secondo cui è preferibile somministrare il vaccino AstraZeneca alla popolazione under 55. Il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco precisa: “Se c’è carenza di altri vaccini, come in questa fase, e le Regioni sono in difficoltà, non possiamo permetterci di lasciare da parte i soggetti che hanno maggiormente bisogno di essere difesi, sopra i 55 anni, l’età in cui iniziare a ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ?I dati ci dicono che ha un’efficacia del 60% circa indistintamente su tutta la popolazione ma che per il momento le evidenze più solide riguardano persone tra 18 e 55 anni senza patologie gravi. Quindi noi abbiamo suggerito un utilizzo preferenziale nei più giovani, in attesa di ulteriori informazioni. Ci saranno presto degli aggiornamenti?. Giorgiospiega, in un’intervista al CorriereSera, il parere dell’, secondo cui è preferibile somministrare ilalla popolazione under 55. Il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco precisa: “Se c’è carenza di altri vaccini, come in questa fase, e le Regioni sono in difficoltà, non possiamo permetterci di lasciare da parte i soggetti che hanno maggiormente bisogno di essere difesi, sopra i 55 anni, l’età in cui iniziare a ...

... che funziona al 60% contro il 95% degli altri due vaccini, Pfizer e Moderna, Palù afferma: Quanto agli anticorpi monoclonali, per il cui uso si attende l'ok dell'Aifa, Palù dice: A chi sottolinea ...

Vaccini Covid, un'alleanza tra produttori italiani guidata dallo Stato? Il presidente dell'Aifa: 'Sì a sinergia, ma serve volontà politica'

Per esplorare questa possibilità, il Fatto Quotidiano ha intervistato il Presidente di Aifa, Giorgio Palù , e il consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi . Sia strutture pubbliche che ...

