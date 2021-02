ONTOZRY™ cenobamato riceve il parere positivo del CHMP per l' uso come terapia aggiuntiva nelle crisi epilettiche a esordio focale non controllate negli adulti*

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ildelè un traguardo importante per Arvelle Therapeutics e perQuando approvato,rappresenterà una nuova speranza nell'aiutare i pazienti adulti affetti da epilessianon controllata, ad essere più vicini all'obiettivo della riduzione e della libertà dalle. ZUGO, Svizzera, Feb. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE)Arvelle Therapeutics, un'azienda biofarmaceutica emergente impegnata nell'offrire trattamenti innovativi a pazienti affetti da disturbi del sistema nervoso centrale (SNC), ha annunciato oggi che il Comitato per i Medicinali per Uso Umano () dell'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha raccomandato l'approvazione di...