Oms a Wuhan:"Raccogliamo dati mai visti finora. Ipotesi aperte: anche fuga virus da laboratorio" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il team di super esperti dell’Oms in visita a Wuhan sta raccogliendo “dati che nessuno aveva mai ottenuto sinora”. Lo ha raccontato, in un’intervista a Skynews, uno degli scienziati che compongono la squadra Peter Daszak. “Il corpo di informazioni che stiamo mettendo insieme è di grande valore e ci sta portando nella giusta direzione” per quanto riguarda le origini del coronavirus. Daszak e gli altri ricercatori oggi si sono recati in visita all’Istituto di virologia della metropoli cinese dal quale, secondo alcune Ipotesi circolate soprattutto le settimane immediatamente successive alla comparsa del Covid-19, potrebbe essere ‘scappato’ il virus. “Le tesi sono ancora tutte sul tavolo, siamo aperti a tutto”, ha spiegato Daszak che da anni collabora con l’Istituto e con la dottoressa Shi Zhengli, la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il team di super esperti dell’Oms in visita asta raccogliendo “che nessuno aveva mai ottenuto sinora”. Lo ha raccontato, in un’intervista a Skynews, uno degli scienziati che compongono la squadra Peter Daszak. “Il corpo di informazioni che stiamo mettendo insieme è di grande valore e ci sta portando nella giusta direzione” per quanto riguarda le origini del corona. Daszak e gli altri ricercatori oggi si sono recati in visita all’Istituto di virologia della metropoli cinese dal quale, secondo alcunecircolate soprattutto le settimane immediatamente successive alla comparsa del Covid-19, potrebbe essere ‘scappato’ il. “Le tesi sono ancora tutte sul tavolo, siamo aperti a tutto”, ha spiegato Daszak che da anni collabora con l’Istituto e con la dottoressa Shi Zhengli, la ...

Agenzia_Ansa : Covid: esperti OMS a Wuhan, visitano l'Istituto di virologia #ANSA - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Messico autorizza uso vaccino russo. Esperti Oms a Wuhan indagano sull’origine del viru… - RaiNews : Gli esperti in missione a Wuhan hanno visitato il laboratorio di massima sicurezza dell'Istituto di Virologia - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie. Messico autorizza uso vaccino russo. Esperti Oms a Wuhan indagano sull’origine del virus. In Ame… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Coronavirus, esperti #Oms a #Wuhan visitano l'istituto di virologia. Piano vaccini in #Italia: avanti tutta con anziani,… -