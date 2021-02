Omicidio Cerciello | l’americano Natale Hjorth | ho visto Eldler lavare il coltello Poi l’abbiamo nascosto

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lo studente statunitense Gabrielaccusato assieme all’amico Finnegan Lee Elder dell’del brigadiere dei carabinieri MarioRega ricostruisce in aula, incalzato dal pm, le fasi terribili dell’. E ricorda che il suo amico lavò ilinsanguinato nel bagno dell’hotel dove i due alloggiavano, nel quartiere Prati a ridosso del centro della Capitale. “Dopo la colluttazione siamo tornati nella stanza d’albergo e ho sentito una sirena dell’ambulanza ma non volevo pensare che fosse per quello che era successo. Appena rientrati Elder è andato in bagno e ha tirato fuori ile lo ha lavato, mi ha detto che doveva pulirlo“. Gabrielrisponde alle domande del pm Sabina Calabretta nel ...

Sono le parole di Gabriel Natale Hjorth , uno dei due ventenni americani, comparso oggi davanti ai giudici della Corte d'Assise in Aula nel processo per l'di MarioRega . Hjorth, ...Cristian Gabriel Natale Hjort , studente americano di 21 anni, è accusato in concorso con Finnegan Lee Elder dell'del vicebrigadiere dei carabinieri, MarioRega , ucciso a Roma il 26 luglio 2019. Rispondendo nell'aula della corte d'assise alle domande della pm Sabina Calabretta, Hjorth ha ...Natale Hjort: "Mi hanno buttato a terra, ammanettato e qualcuno da dietro mi ha bendato. Erano in 4-5 sopra di me" ...Gabriel Natale Hjorth interrogato davanti ai giudici della Corte d’Assise per l’omicidio in concorso del vicebrigadiere Cerciello Rega ha ...