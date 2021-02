«Ogni notte le donne venivano stuprate», il racconto shock dell’ex detenuta nel campo per uiguri dello Xinjiang (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nuove testimonianze di esuli uiguri aggiungono inquietanti dettagli sul sistema dei centri di detenzione cinesi. Nella regione autonoma dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, da anni il governo di Pechino porta avanti una sistematica repressione della minoranza turcofona. Tursunay Ziawudun ha passato nove mesi in uno dei lager cinesi, e una volta rilasciata, è emigrata negli Stati Uniti. «Ogni notte le donne venivano stuprate, una dopo l’altra», ha dichiarato Ziawudun alla BBC, raccontando di essere stata violentata anche da un gruppo di 2-3 uomini in tre occasioni diverse. Il network inglese ha specificato che non è stato possibile verificare direttamente i racconti, visto il divieto per i giornalisti di entrare nello Xinjiang, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nuove testimonianze di esuliaggiungono inquietanti dettagli sul sistema dei centri di detenzione cinesi. Nella regione autonoma, nel nord-ovest della Cina, da anni il governo di Pechino porta avanti una sistematica repressione della minoranza turcofona. Tursunay Ziawudun ha passato nove mesi in uno dei lager cinesi, e una volta rilasciata, è emigrata negli Stati Uniti. «le, una dopo l’altra», ha dichiarato Ziawudun alla BBC, raccontando di essere stata violentata anche da un gruppo di 2-3 uomini in tre occasioni diverse. Il network inglese ha specificato che non è stato possibile verificare direttamente i racconti, visto il divieto per i giornalisti di entrare nello, ...

GrandeFratello : Chi vorresti come GENIO DELLA LAMPADA nella Casa di #GFVIP... per una serata da mille e una notte? Dovrà esaudire ogni desiderio...? ?? - limitlessrem : quest'uomo semplicemente non riusciva a dormire alle due di notte e ha creato il movimento culturale del giochino d… - semmy_shark : 'Io arrivo in ritardo perchè la notte dormo tardi, però poi lavoro in sala'No Giulia non funziona cosi,se nella mia… -