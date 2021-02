Oggi è un altro giorno: Ivana Spagna, il matrimonio lampo e l’infanzia felice (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nel corso della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, dopo uno speciale approfondimento dedicato all’attualità, Serena Bortone ha accolto in studio un’ospite graditissima: stiamo parlando di Ivana Spagna, che ha intonato il bellissimo brano Il cerchio della vita e poi ha iniziato a raccontarsi a cuore aperto. Sono moltissimi gli argomenti che la cantante ha toccato, durante la lunga intervista ai microfoni di Rai1. Oltre ad aver ripercorso in breve la sua vita professionale, Ivana Spagna è tornata indietro nel tempo parlando della sua infanzia: “Da bambini non avevamo i soldi per arrivare a fine mese, mamma e papà hanno fatto tanti sacrifici, però mi hanno sempre insegnato il rispetto”. Nonostante le tante difficoltà, l’artista ha però rivelato: “Ho avuto ... Leggi su dilei (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nel corso della nuova puntata diè un, dopo uno speciale approfondimento dedicato all’attualità, Serena Bortone ha accolto in studio un’ospite graditissima: stiamo parlando di, che ha intonato il bellissimo brano Il cerchio della vita e poi ha iniziato a raccontarsi a cuore aperto. Sono moltissimi gli argomenti che la cantante ha toccato, durante la lunga intervista ai microfoni di Rai1. Oltre ad aver ripercorso in breve la sua vita professionale,è tornata indietro nel tempo parlando della sua infanzia: “Da bambini non avevamo i soldi per arrivare a fine mese, mamma e papà hanno fatto tanti sacrifici, però mi hanno sempre insegnato il rispetto”. Nonostante le tante difficoltà, l’artista ha però rivelato: “Ho avuto ...

